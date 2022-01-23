Правоохранители пресекли деятельность двух наркоторговцев в Волгограде

Правоохранители пресекли деятельность двух наркоторговцев в Волгограде Новости
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Сотрудники полиции задержали двух мужчин, когда те оставляли закладку наркотиков в северном районе Волгограда. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В ходе досмотра у подозреваемых обнаружили и изъяли несколько свертков, по которым было расфасовано порошкообразное вещество. Экспертиза установила, что в пакетах находилось запрещенное средство синтетического происхождения.

Стражи порядка выяснили, что фигуранты 31 года и 34 лет имеют судимости. В течение месяца они распространяли наркотики в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах города.

Мужчины признались в содеянном. Им грозит от десяти до 20 лет тюремного заключения.

 
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