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Правоохранители предъявили обвинения еще двум британским наемникам в ДНР

Правоохранители предъявили обвинения еще двум британским наемникам в ДНР
pxhere.com

Правоохранители в Донецкой Народной Республике начали расследование уголовных дел в отношении еще двух наемников из Британии, сообщают местными СМИ.

«Следствие сейчас ведется в отношении британских наемников Дилана Хилли и Эндрю Хилла. Инкриминируются им те же самые статьи, как и троим ранее осужденным наемникам. Ведется следствие, предъявлено обвинение», — говорится в сообщении источника.

В апреле текущего года граждане Британии Эйден Аслин, Шон Пиннер марокканец Саадун Ибрагим сдались российским военнослужащим на территории Мариуполя. По решению Верховного суда ДНР злоумышленники были проговорены к смертной казни. Трое осужденных признали вину в том, что Украина пыталась захватить власть в республике.

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