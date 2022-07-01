Правоохранители предъявили обвинения еще двум британским наемникам в ДНР

В апреле текущего года граждане Британии Эйден Аслин, Шон Пиннер марокканец Саадун Ибрагим сдались российским военнослужащим на территории Мариуполя. По решению Верховного суда ДНР злоумышленники были проговорены к смертной казни. Трое осужденных признали вину в том, что Украина пыталась захватить власть в республике.