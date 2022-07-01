Правоохранители предъявили обвинения еще двум британским наемникам в ДНР

Правоохранители в Донецкой Народной Республике начали расследование уголовных дел в отношении еще двух наемников из Британии, сообщают местными СМИ.
«Следствие сейчас ведется в отношении британских наемников Дилана Хилли и Эндрю Хилла. Инкриминируются им те же самые статьи, как и троим ранее осужденным наемникам. Ведется следствие, предъявлено обвинение», — говорится в сообщении источника.
В апреле текущего года граждане Британии Эйден Аслин, Шон Пиннер марокканец Саадун Ибрагим сдались российским военнослужащим на территории Мариуполя. По решению Верховного суда ДНР злоумышленники были проговорены к смертной казни. Трое осужденных признали вину в том, что Украина пыталась захватить власть в республике.