Правоохранители обнаружили в СБУ Херсона карту с «захваченными» российскими регионами

Сотрудники российских правоохранительных служб обнаружили в компьютере работника СБУ по Херсону карту с расширенными границами Украины.
В состав страны входили не только российские, но и белорусские регионы. По замыслу спецслужб, предполагалась оккупация Ростовской, Белгородской, Курской, Воронежской областей, Республики Крым и части Краснодарского края. Украинские силовики также имели виды на Гомельскую область Белоруссии.
Все это в очередной раз подтверждает слова о том, нападение на Россию и Белоруссию все же готовилось. Однако начало специальной военной операции на Украине предотвратило подобный сценарий.