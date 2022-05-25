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Правоохранители обнаружили в СБУ Херсона карту с «захваченными» российскими регионами

Правоохранители обнаружили в СБУ Херсона карту с «захваченными» российскими регионами
wikipedia.org/President.gov.ua/CC BY 4.0

Сотрудники российских правоохранительных служб обнаружили в компьютере работника СБУ по Херсону карту с расширенными границами Украины. 

В состав страны входили не только российские, но и белорусские регионы. По замыслу спецслужб, предполагалась оккупация Ростовской, Белгородской, Курской, Воронежской областей, Республики Крым и части Краснодарского края. Украинские силовики также имели виды на Гомельскую область Белоруссии.

Все это в очередной раз подтверждает слова о том, нападение на Россию и Белоруссию все же готовилось. Однако начало специальной военной операции на Украине предотвратило подобный сценарий.

СБУ Украина херсон
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