Правоохранители нашли у жителя Саянска более 500 литров самодельного алкоголя

Правоохранители нашли у жителя Саянска более 500 литров самодельного алкоголя Новости
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Сбыт спиртных напитков кустарного производства пресекли в Иркутской области. Мужчина изготавливал самогон у себя дома, а потом продавал его местным жителям.

По предварительным данным, 36-летний житель Саянска установил самогонный аппарат в подвале. Готовый алкоголь подозреваемый продавал приятелю, а тот уже развозил по близлежащим населенным пунктам.

В ходе оперативных действий сотрудники полиции изъяли суррогатный алкоголь, сырье и самодельную аппаратуру. В отношении иркутчанина был составлен административный протокол, его напарнику теперь также грозит наказание.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе в результате отравления алкоголем в больницу попали восемь человек. Правоохранители задержали в поселке городского типа Кондинское продавца и владельца магазина с контрафактом, сообщал телеканал «360».

 
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