Правоохранители Казахстана задержали свыше 2,6 тыс. участников массовых беспорядков

Правоохранители Казахстана задержали свыше 2,6 тыс. участников массовых беспорядков Новости
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Более 2,6 тысячи человек, участвовавших в незаконных акциях в Алма-Ате, задержаны с начала массовых беспорядков. Об этом сообщили в местной комендатуре.

Массовые волнения в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители Жанаозена и Актау вышли на улицы с требованием снизить цены на сжиженный газ. Позже незаконные протесты распространились на другие города, включая Алма-Ату.

«Всего с начала антитеррористической операции задержан 2601 участник незаконных акций, мародерств и других преступлений. Всего изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов», — говорится в сообщении комендатуры.

В стране по указу президента Касым-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения до 19 января. Согласно информации Генпрокуратуры Казахстана, в беспорядках пострадали более 4,5 тысячи человек. Погибшими числятся 225 граждан.

 
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