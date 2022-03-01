Правительство выделило триллион рублей на поддержку российских компаний

Российское правительство выделило триллион рублей из Фонда национального благосостояния на скупку акций отечественных компаний.

Речь идет о предприятиях, пострадавших из-за санкций со стороны Запада. Распоряжение о выделении средств уже подписано, отмечает издание Forbes, чьи источники подтвердили подлинность опубликованного в Сети документа. Документ датирован 26 февраля. Министерство финансов может привлекать ВЭБ и «специализированные финансовые организации» для покупки акций на рынке.

Запад ввел в отношении России санкции из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин ранее объявил о начале специальной военной операции для защиты ЛНР и ДНР от киевского режима.

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