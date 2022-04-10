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    Правительство Рязанской области сообщило о прибытии в регион 99 беженцев с Украины

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Поезд беженцами с Украины прибыл в Рязань 10 апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

    Уточняется, что в Рязань приехали 99 человек, в том числе 31 несовершеннолетний. Некоторые из беженцев направились с вокзала к родственникам. В пункты временного размещения заселился 81 человек.

    «По поручению Губернатора Рязанской области Николая Любимова во встрече людей приняли участие представители оперативной группы Правительства Рязанской области, а также ГУ МЧС России по региону», — гласит сообщение.

    В правительстве региона подчеркнули, что беженцы с Украины пройдут медицинский осмотр. Они также будут обеспечены всем необходимым и получат консультационную помощь.

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