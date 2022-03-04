Правительство России готово быстро принять поправки в закон о выплатах ВС

Российские сенаторы готовы быстро принять поправки в законодательство о дополнительных выплатах военнослужащим, которые принимают участие в операции на территории Украины. Соответствующее заявление сделал замглавы бюджетного комитета Совфеда Андрей Епишин.

Президент России сообщил, что семьям военнослужащих, которые скончались в результате спецоперации на Украине, будет дополнительно выплачено 5 миллионов рублей. Получившие ранения получат допвыплату в размере 3 миллионов рублей, передает РИА Новости.

Епишин подчеркнул, что если для реализации дополнительных выплат российским военнослужащим будут необходимы поправки в законодательство, то сенаторы оперативно их примут. По его словам, отечественные силы на Украине выполняют задачу и обеспечивают защиту России.

Путин объявил о старте спецоперации на Украине 24 февраля. Президент России отметил, что миссия направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ранее Россия и Украина договорились о временном прекращении огня. Об этом заявил член отечественной делегации Владимир Мединский, передает argumenti.ru.

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