Правительство России активно поддерживает отечественную IT-индустрию

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В
настоящее время вопрос развития IT-сектора является одной из
системных задач, стоящих перед правительством как федерального, так и
региональных уровней. То, что нашей стране необходима интенсификация отрасли
информационных технологий неоднократно подчеркивалось на совещаниях высшего
органа власти Российской Федерации и в заявлениях региональных правительств.
Так,
премьер-министр Михаил Мишустин на отчете правительства РФ в Государственной думе
подчеркнул готовность оказывать всемерную и разностороннюю поддержку
представителям отечественной IT-индустрии,
а губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил ряд конкретных мер,
направленных на развитие данной отрасли в Подмосковье, передает информационный
портал «Истра сегодня».
В таком же
ключе проводят работу и главы муниципалитетов. Основная цель здесь состоит в
актуализации процессов применительно к развитию IT-сектора в городских округах московского
региона. Представители бизнеса, связанного с информационными технологиями,
отмечают важность для отрасли льготного финансирования проектов, так называемых
«длинных инвестиций», которые они считают реальной и действенной мерой,
направленной на развитие и интенсификацию IT-индустрии.