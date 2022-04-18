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    Правительство России активно поддерживает отечественную IT-индустрию

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    piqsels.com

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    piqsels.com

    В
    настоящее время вопрос развития IT-сектора является одной из
    системных задач, стоящих перед правительством как федерального, так и
    региональных уровней. То, что нашей стране необходима интенсификация отрасли
    информационных технологий неоднократно подчеркивалось на совещаниях высшего
    органа власти Российской Федерации и в заявлениях региональных правительств.

    Так,
    премьер-министр Михаил Мишустин на отчете правительства РФ в Государственной думе
    подчеркнул готовность оказывать всемерную и разностороннюю поддержку
    представителям отечественной IT-индустрии,
    а губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил ряд конкретных мер,
    направленных на развитие данной отрасли в Подмосковье, передает информационный
    портал «Истра сегодня».

    В таком же
    ключе проводят работу и главы муниципалитетов. Основная цель здесь состоит в
    актуализации процессов применительно к развитию IT-сектора в городских округах московского
    региона. Представители бизнеса, связанного с информационными технологиями,
    отмечают важность для отрасли льготного финансирования проектов, так называемых
    «длинных инвестиций», которые они считают реальной и действенной мерой,
    направленной на развитие и интенсификацию IT-индустрии.

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