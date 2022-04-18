Правительство России активно поддерживает отечественную IT-индустрию

В таком же

ключе проводят работу и главы муниципалитетов. Основная цель здесь состоит в

актуализации процессов применительно к развитию IT-сектора в городских округах московского

региона. Представители бизнеса, связанного с информационными технологиями,

отмечают важность для отрасли льготного финансирования проектов, так называемых

«длинных инвестиций», которые они считают реальной и действенной мерой,

направленной на развитие и интенсификацию IT-индустрии.