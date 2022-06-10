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Правительство РФ рассмотрит законопроект о регулировании табачной сферы

Правительство РФ рассмотрит законопроект о регулировании табачной сферы
Агентство «Москва» / Андрей Никеричев

Министерство финансов России внесло на рассмотрение правительства законопроект о регулировании производства и оборота табачных изделий и сырья, являющийся аналогом закона о контроле алкогольного рынка.

Инициатива направлена на снижение нелегального производства и оборота в табачной отрасли в целях обеспечения безопасности граждан и защиты экономических интересов государства.

«Документ вводит государственное регулирование производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства в рамках отдельного отраслевого закона с установлением специализированного контроля. В качестве модели регулирования будет использована уже налаженная система государственного регулирования и контроля алкогольного рынка», — пояснили в ведомстве.

По мнению Минфина, разрозненное регулирование выпуска и оборота табачной продукции ведет к отсутствию скоординированных действий по контролю в этой сфере. Следствием является рост нелегального производства и продажи табачных изделий. В частности, в марте оперативниками был перекрыт канал сбыта контрафактных сигарет. На прилавки в апреле должны были попасть 34 млн нелегальных пачек, пишет «ФедералПресс».

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