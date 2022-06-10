Правительство РФ рассмотрит законопроект о регулировании табачной сферы

Министерство финансов России внесло на рассмотрение правительства законопроект о регулировании производства и оборота табачных изделий и сырья, являющийся аналогом закона о контроле алкогольного рынка.
Инициатива направлена на снижение нелегального производства и оборота в табачной отрасли в целях обеспечения безопасности граждан и защиты экономических интересов государства.
«Документ вводит государственное регулирование производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства в рамках отдельного отраслевого закона с установлением специализированного контроля. В качестве модели регулирования будет использована уже налаженная система государственного регулирования и контроля алкогольного рынка», — пояснили в ведомстве.
По мнению Минфина, разрозненное регулирование выпуска и оборота табачной продукции ведет к отсутствию скоординированных действий по контролю в этой сфере. Следствием является рост нелегального производства и продажи табачных изделий. В частности, в марте оперативниками был перекрыт канал сбыта контрафактных сигарет. На прилавки в апреле должны были попасть 34 млн нелегальных пачек, пишет «ФедералПресс».