Правительство РФ рассмотрит законопроект о регулировании табачной сферы

По мнению Минфина, разрозненное регулирование выпуска и оборота табачной продукции ведет к отсутствию скоординированных действий по контролю в этой сфере. Следствием является рост нелегального производства и продажи табачных изделий. В частности, в марте оперативниками был перекрыт канал сбыта контрафактных сигарет. На прилавки в апреле должны были попасть 34 млн нелегальных пачек, пишет «ФедералПресс».