Правительство РФ хочет запускать спутники Sitronics на орбиту в приоритетном порядке. Что это за спутники?

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Юрию Борисову проработать с Роскосмосом и Минфином возможность регулярного выведения спутников компании Sitronics на орбиту.





«Совместно с Минфином России проработать возможность обеспечения регулярного вывода на орбиту спутниковых аппаратов компании “Ситроникс”», — говорится в поручении, опубликованном в субботу на сайте правительства.

Правительство также предлагает рассмотреть возможность совместного использования данных с этих спутников различными ведомствами. «Совместно с Минсельхозом России, Минприроды России, МЧС России, Минобороны России, Минфином России и Росреестром проработать предложения компании “Ситроникс” по использованию данных дистанционного зондирования Земли на базе спутниковых аппаратов указанной компании и представить доклад в правительство Российской Федерации», — написано в документе.

Роскосмос уже откликнулся на это предложение. «Госкорпорация “Роскосмос” поддерживает развитие частной космонавтики в стране и окажет всю необходимую помощь в создании российских коммерческих орбитальных группировок», — говорится в сообщении Telegram-канала Роскосмоса. Но что же это за спутники такие, запуск которых едва ли не лоббирует само правительство?



платформа SXC6

В 2021 году Sitronics Group приобрела российскую частную компанию «Спутникс» специализирующуюся на создании и производстве спутников, высокотехнологичных спутниковых компонентов и технологий для малых космических аппаратов.



Платформа «Паллада»

Если сейчас зайти на сайт Sitronics, то в разделе аэрокосмических систем будет несколько моделей спутников, от кубсатов до довольно больших. Для дистанционного зондирования Земли подходят две платформы: платформа SXC6 в модификации ДЗЗ (Дистанционное зондирование Земли) и микроспутниковая платформа «Паллада». Судя по всему, речь идет о последней, раз уж говорится о группировке Sitronics. Что же касается платформы SXC6, то на ее базе на орбиту в марте 2021 года был отправлен спутник «ОрбиКрафт — Зоркий», как представитель следующего поколения CubeSat-систем после SXC1 и SXC3.