Правительство разрешит получать пенсию по потере кормильца в беззаявительном порядке

Кабмин намерен рассмотреть поправки в законодательство, позволяющие получать пособие по потере кормильца в беззаявительном порядке, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
С начала следующего года средства в пользу несовершеннолетних россиян, оставшихся без родителя, будут начисляться без посещения каких-либо инстанций. Решение об этом примут в рамках так называемого принципа социального казначейства.
«Сегодня мы рассмотрим поправки в законодательство, которые вводят беззаявительный порядок назначения несовершеннолетним детям страховых или социальных пенсий из-за потери кормильца. Такие правила должны заработать с 1 января 2023 года», — пояснил Мишустин на заседании правительства.
По словам Мишустина, выплаты будут назначаться автоматически, о чем получателей пенсий проинформируют. Ранее он рассказал, что в России дополнительно выделят 1 млрд рублей на обеспечение льготников лекарствами, пишет «ФедералПресс».