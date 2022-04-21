Правительство Приморского края сообщило о прибытии в Находку 90 детей из Мариуполя

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Порядка 308 вынужденных переселенцев из Мариуполя прибыли в Находку, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.
Среди беженцев есть как представители подрастающего поколения, так и пожилые люди. Уточняется, что из 308 прибывших из Мариуполя переселенцев насчитывается 90 детей.
«Все они будут сегодня направлены в пункт временного размещения во Врангеле», — гласит сообщение.
Уже 22 апреля с беженцами начнут работу Минсоцполитики края и Центра занятости населения. Они помогут прибывшим оформить необходимые документы на русском языке, а также получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.
«Ожидается, что с местом работы люди определятся в течение месяца», — подчеркнули в пресс-службе правительства Приморского края.
Волонтеры организации «Кошкин дом. Донецк» также спасли более 200 брошенных кошек в Мариуполе. Об этом ранее заявила глава организации Евгения Михайлова. По ее словам, кошек вывезли в Россию.