Правительство обязало российских нефтяников продавать больше топлива на бирже

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Правительство России обязало отечественные нефтяные компании
продавать больше топлива на бирже, передает ТАСС.
Ранее американское издание Bloomberg сообщало, что США ведут активные переговоры с
Евросоюзом, обсуждая возможность наложения эмбарго на поставки российской
нефти, чтобы снизить доходы Москвы.
Источники издания сообщили, что на повестке дня стоит
несколько опций: полный отказ от закупок российского черного золота,
ограничение на стоимость покупки, а также механизм, позволяющей Европе удерживать
доходы, получаемые РФ от продажи. Отмечается, что речь идет лишь о прибыли,
полученной после 24 февраля 2022 года.
Более того, один из опрошенных журналистами источников
утверждает, что цель новых ограничений в том, чтобы достичь понимания, как «наиболее
сильно ударить по Москве».