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    Правительство обязало российских нефтяников продавать больше топлива на бирже

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Правительство обязало российских нефтяников продавать больше топлива на бирже

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    Global look press/Nikolay Gyngazov нефть

    Правительство России обязало отечественные нефтяные компании
    продавать больше топлива на бирже, передает ТАСС.

    Ранее американское издание Bloomberg сообщало, что США ведут активные переговоры с
    Евросоюзом, обсуждая возможность наложения эмбарго на поставки российской
    нефти, чтобы снизить доходы Москвы.

    Источники издания сообщили, что на повестке дня стоит
    несколько опций: полный отказ от закупок российского черного золота,
    ограничение на стоимость покупки, а также механизм, позволяющей Европе удерживать
    доходы, получаемые РФ от продажи. Отмечается, что речь идет лишь о прибыли,
    полученной после 24 февраля 2022 года.

    Более того, один из опрошенных журналистами источников
    утверждает, что цель новых ограничений в том, чтобы достичь понимания, как «наиболее
    сильно ударить по Москве».

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