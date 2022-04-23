Правительство обязало российских нефтяников продавать больше топлива на бирже

Источники издания сообщили, что на повестке дня стоит

несколько опций: полный отказ от закупок российского черного золота,

ограничение на стоимость покупки, а также механизм, позволяющей Европе удерживать

доходы, получаемые РФ от продажи. Отмечается, что речь идет лишь о прибыли,

полученной после 24 февраля 2022 года.