Правительство Коми ушло в отставку в полном составе

Глава Республики Коми Владимир Уйба особым указом распустил правительство региона. Об этом он рассказал местным журналистам.

Уйба обратился к членам бывшего правительства со словами благодарности за проделанную работу. Глава региона отметил, что условия были действительно нелегкими.

«Прошу продолжить работу в статусе исполняющих обязанности до назначения нового состава правительства. Полномочия нового председателя правительства будут возложены на Альмиру Ахтямовну Ахмееву», — сказал он.

Ранее Уйба обратился к местным правоохранительным органам на фоне празднования 300-летия российской прокуратуры. Он поблагодарил сотрудников органов за профессионализм и принципиальность.

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