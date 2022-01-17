Правительство Коми ушло в отставку в полном составе

Правительство Коми ушло в отставку в полном составе Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

Глава Республики Коми Владимир Уйба особым указом распустил правительство региона. Об этом он рассказал местным журналистам.

Уйба обратился к членам бывшего правительства со словами благодарности за проделанную работу. Глава региона отметил, что условия были действительно нелегкими.

«Прошу продолжить работу в статусе исполняющих обязанности до назначения нового состава правительства. Полномочия нового председателя правительства будут возложены на Альмиру Ахтямовну Ахмееву», — сказал он.

Ранее Уйба обратился к местным правоохранительным органам на фоне празднования 300-летия российской прокуратуры. Он поблагодарил сотрудников органов за профессионализм и принципиальность.

 
загрузка...
 
коми отставка правительство
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru