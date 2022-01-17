Правительство Коми ушло в отставку в полном составе

Глава Республики Коми Владимир Уйба особым указом распустил правительство региона. Об этом он рассказал местным журналистам.
Уйба обратился к членам бывшего правительства со словами благодарности за проделанную работу. Глава региона отметил, что условия были действительно нелегкими.
«Прошу продолжить работу в статусе исполняющих обязанности до назначения нового состава правительства. Полномочия нового председателя правительства будут возложены на Альмиру Ахтямовну Ахмееву», — сказал он.
Ранее Уйба обратился к местным правоохранительным органам на фоне празднования 300-летия российской прокуратуры. Он поблагодарил сотрудников органов за профессионализм и принципиальность.
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