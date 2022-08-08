Правительство Китая на месяц закрыло часть акватории Бохайского пролива для учений НОАК

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) после маневров в Тайваньском проливе продолжит учения в различных районах вдоль своего побережья. Об этом заявили в Управлении КНР по обеспечению безопасности на море.
Из заявления следует, что в период с 8 августа по 8 сентября китайские вооруженные силы вновь приступят к учениям, в связи с чем акватория Бохайского залива в северо-западной части Желтого моря будет закрыта.
Напомним, правительство Китая в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань объявило начало крупномасштабных учений НОАК с привлечением большого количества военной техники, кораблей и авиации. Маневры начались 4 августа и продолжаются по сей день.