    В тренде

    Правительство Камчатки отчиталось о самом низком уровне безработицы в России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pxhere.com

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...

    pxhere.com

    Минимальный показатель безработицы зафиксирован на Камчатке, а экономика продолжает расти
    во всех сферах. Об этом заявило правительство региона.

    Власти отметили, что в 2021 году в крае реальная зарплата выросла на 4,5%.
    Доходы населения увеличились на 3%.

    «На Камчатке наблюдается экономический рост по всем без исключения
    показателям, а уровень безработицы на полуострове на сегодня составляет 1,4 % –
    это самый низкий показатель по Российской Федерации», — пишет пресс-служба
    администрации.

    Ранее стало известно, что свыше 90 тыс. россиян, проживающих в Московской
    области, получат выплаты для малообеспеченных семей с детьми от восьми до 17
    лет. Об этом сообщает телеканал «360».

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »