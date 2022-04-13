Правительство Камчатки отчиталось о самом низком уровне безработицы в России

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Минимальный показатель безработицы зафиксирован на Камчатке, а экономика продолжает расти
во всех сферах. Об этом заявило правительство региона.
Власти отметили, что в 2021 году в крае реальная зарплата выросла на 4,5%.
Доходы населения увеличились на 3%.
«На Камчатке наблюдается экономический рост по всем без исключения
показателям, а уровень безработицы на полуострове на сегодня составляет 1,4 % –
это самый низкий показатель по Российской Федерации», — пишет пресс-служба
администрации.
Ранее стало известно, что свыше 90 тыс. россиян, проживающих в Московской
области, получат выплаты для малообеспеченных семей с детьми от восьми до 17
лет. Об этом сообщает телеканал «360».
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