Правительство хочет компенсировать россиянам расходы на аренду квартир

Однако, чтобы получить кешбэк, россиянину необходимо будет предоставить зарегистрированный договор аренды. По мнению авторов проекта, такая мера позволит решить два вопроса. Во-первых, возмещение затрат станет поддержкой граждан, не имеющих возможность купить собственную квартиру, а во-вторых, это увеличит «белую» часть рынка аренды недвижимости.