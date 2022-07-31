Правительство хочет компенсировать россиянам расходы на аренду квартир

Российский кабмин готовит законопроект о предоставлении частичной компенсации расходов на аренду жилья, сообщает life.ru.
Целью является создание условий для вывода рынка съемного жилья из тени. Для этого Министерство финансов предлагает предоставить гражданам, арендующим жилье, налоговый вычет. Размер льготы стандартный и соответствует 13% от 120 тысяч рублей, или 15,6 тысячи.
Однако, чтобы получить кешбэк, россиянину необходимо будет предоставить зарегистрированный договор аренды. По мнению авторов проекта, такая мера позволит решить два вопроса. Во-первых, возмещение затрат станет поддержкой граждан, не имеющих возможность купить собственную квартиру, а во-вторых, это увеличит «белую» часть рынка аренды недвижимости.