Правительство Германии решило сократить дотации в строительной сфере

Немецкое правительство приняло решение о сокращении субсидии в строительном секторе, сообщает REGNUM. Это способно существенно осложнить ситуацию на национальном рынке недвижимости.

Отмена госсубсидий спровоцирует остановку строительства 80 тысяч жилых помещений по всей стране. Наибольший урон нанесен по социальному жилью.

«Жилищная отрасль сможет продолжать предлагать более низкую арендную плату для социального жилья только в том случае, если субсидии сохранятся», — утверждает генеральный директор федеральной ассоциации немецких строительных компаний Ингеборг Эссер.

Эксперты прогнозируют, что в будущем строительство будет осуществляться по значительно худшему энергетическому стандарту. Это поставит под угрозу климатические цели и может не отвечать интересам правительства.

Федеральное агентство по охране окружающей среды предлагает использовать доходы от повышения цены на СО2 для стимуляции строительства новых и реконструкции старых задний. Власти страны решили отказаться от угольной и атомной энергетики, чтобы перейти на другие источники. Но пока страна нуждается в газе для «безболезненной» работы предприятий в области экономики и промышленности.

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