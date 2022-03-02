Правильное тесто на кефире для пирожков: в чём секрет

Уже много лет для приготовления пирожков использую исключительно тесто на кефире. Идею с замесом дрожжевого теста откинула давно. Слишком уж много с ним мороки, а дождаться его попросту не хватает терпения.
Не переживайте, что ваши пирожки на кефире не поднимутся: они будут пышными и надутыми! Не только дрожжи способны на такой эффект. Выбирайте любую начинку: картофель, мясной фарш, грибы, горох, капусту. Вкусное мучное блюдо гарантировано!
Как приготовить тесто на кефире для пирожков
Ингредиенты
- 400 г муки
- 1 стак. кефира
- 2 ст. л. сахара
- 1 яйцо
- 40 г сливочного масла
- 1 ч. л. соды
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. соли
Приготовление
- Смешайте просеянную муку с растопленным сливочным маслом.
- Отдельно смешайте яйцо, соду и кефир. Посолите, добавьте растительное масло и сахар, тщательно перемешайте.
- Аккуратно влейте кефирную смесь в мучную массу, добавьте еще немного муки и замесите тесто.
- Сформируйте из теста и любой начинки пирожки и пожарьте их.
Как вам идея приготовить вкусные жареные пирожки без возни с дрожжевым тестом? Мне однозначно нравится! Начинки меняю по вкусу и настроению. Готовлю такие пирожки регулярно и с любовью. Какую начинку любите больше всего?
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