Правильное тесто на кефире для пирожков: в чём секрет

Правильное тесто на кефире для пирожков: в чём секрет Полезные советы
На чтение 2 мин. Опубликовано Обновлено


Уже много лет для приготовления пирожков использую исключительно тесто на кефире. Идею с замесом дрожжевого теста откинула давно. Слишком уж много с ним мороки, а дождаться его попросту не хватает терпения.

Не переживайте, что ваши пирожки на кефире не поднимутся: они будут пышными и надутыми! Не только дрожжи способны на такой эффект. Выбирайте любую начинку: картофель, мясной фарш, грибы, горох, капусту. Вкусное мучное блюдо гарантировано!

© Depositphotos

Как приготовить тесто на кефире для пирожков

Ингредиенты

  • 400 г муки
  • 1 стак. кефира
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 яйцо
  • 40 г сливочного масла
  • 1 ч. л. соды
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. соли

Приготовление

  1. Смешайте просеянную муку с растопленным сливочным маслом.

    © Depositphotos

  2. Отдельно смешайте яйцо, соду и кефир. Посолите, добавьте растительное масло и сахар, тщательно перемешайте.
  3. Аккуратно влейте кефирную смесь в мучную массу, добавьте еще немного муки и замесите тесто.

    © Depositphotos

  4. Сформируйте из теста и любой начинки пирожки и пожарьте их.

    © Depositphotos

Как вам идея приготовить вкусные жареные пирожки без возни с дрожжевым тестом? Мне однозначно нравится! Начинки меняю по вкусу и настроению. Готовлю такие пирожки регулярно и с любовью. Какую начинку любите больше всего?

The post Правильное тесто на кефире для пирожков: в чём секрет appeared first on Со Вкусом.

Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
 
загрузка...
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru