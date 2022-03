Уже много лет для приготовления пирожков использую исключительно тесто на кефире. Идею с замесом дрожжевого теста откинула давно. Слишком уж много с ним мороки, а дождаться его попросту не хватает терпения.

Не переживайте, что ваши пирожки на кефире не поднимутся: они будут пышными и надутыми! Не только дрожжи способны на такой эффект. Выбирайте любую начинку: картофель, мясной фарш, грибы, горох, капусту. Вкусное мучное блюдо гарантировано!

© Depositphotos

Как приготовить тесто на кефире для пирожков

Ингредиенты

400 г муки

1 стак. кефира

2 ст. л. сахара

1 яйцо

40 г сливочного масла

1 ч. л. соды

2 ст. л. растительного масла

1 ч. л. соли

Приготовление

Смешайте просеянную муку с растопленным сливочным маслом. © Depositphotos Отдельно смешайте яйцо, соду и кефир. Посолите, добавьте растительное масло и сахар, тщательно перемешайте. Аккуратно влейте кефирную смесь в мучную массу, добавьте еще немного муки и замесите тесто. © Depositphotos Сформируйте из теста и любой начинки пирожки и пожарьте их. © Depositphotos

Как вам идея приготовить вкусные жареные пирожки без возни с дрожжевым тестом? Мне однозначно нравится! Начинки меняю по вкусу и настроению. Готовлю такие пирожки регулярно и с любовью. Какую начинку любите больше всего?

The post Правильное тесто на кефире для пирожков: в чём секрет appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!