“Правила жизни” и “Служба помощи”: Сергей Минаев и Илья Красильщик рассказали о своих новых медиапроектах

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Сергей Минаев, который возглавил журнал “Правила жизни” — бывший Esquire, закрытый из-за санкций, — рассказал, как будет развиваться новое издание. Печатная версия, по словам Минаева, будет выходить реже, “но станет толще”, также редакция будет делать еженедельные стримы на темы личных отношений, истории, книг и экономики.

В общем, дорогая редакция продолжит делать то, что умеет лучше всего, — писать о том, что происходит здесь и сейчас, о том, что нам кажется важным. Мы отправляемся в дорогу. Новую, ухабистую, неизвестную, но довольно увлекательную. На улице непривычно холодно для мая, на столе горит лампа, за окном — темно и неизвестность, вставать с постели неохота, но тем не менее кому-то придется встать и открыть окно,

— философски завершил свое обращение к читателям Минаев в своем телеграм-канале.

Новое медиа — “Служба поддержки” — запустил и бывший издатель “Медузы”* Илья Красильщик, который недавно оказался в центре скандала из-за статьи в The New York Times о “провалившихся русских”. Согласно релизу, главная цель портала — “помощь пострадавшим от действий российских властей”.

Работать медиа пока будет только в соцсетях — Красильщик отдал под проект личные инстаграм** и телеграм-канал. Частью проекта станет и анонимный чат.

Мы будем держать в курсе, объяснять, как в этом выживать, рассказывать про людей в беде и про организации, которые им помогают. Нет, правда, будет по-другому! И проверять информацию: запускаемся с серьезным отделом фактчека,

— пообещал Красильщик в фейсбуке**.

Запустить медиа помог фонд North Base Media, созданный бывшим главредом The Washington Post Маркусом Браукли.

Месяц назад компания “Креатив медиа” перезапустила издание “Большой город”, которое выходило с 2002 по 2014 год. Перед этим в компании говорили о планах создать новое городское медиа, которое заменит заблокированное 2 марта издание The Village, “чтобы перебросить рекламодателей“.

“ВКонтакте”, которая недавно запустила сервис VK Play для геймеров, планирует в скором времени дополнить его и собственным медиа об игровой индустрии.

*Признано СМИ-иноагентом

**Принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией