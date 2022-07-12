правила перевозки животных в самолетах не изменятся

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Мы уже писали о том, что правительство попросило Минтранс пересмотреть правила перевозки животных в самолетах. С просьбой об изменении норм к властям обратились граждане: речь шла об увеличении до 10 кг максимально допустимой массы животного, которое можно провозить в салоне самолета. Теперь стало известно, что Минтранс не планирует вырабатывать дополнительных рекомендаций на этот счет, в министерстве считают, что этого не требуется. Как сообщили в пресс-службе ведомства, перевозка животных в самолетах регулируется Федеральными авиационными правилами и создание для авиакомпаний единых требований к весу перевозимых в салонах самолетов животных приведет лишь к неоправданному и избыточному регулированию.

Сейчас перевозка комнатных животных, птиц и служебных собак на борту самолета производится по договоренности с авиакомпанией. Оплата рассчитывается исходя из веса и размера питомца, а также количества мест по установленным багажным тарифам. Исключение делается только для собаки-проводника, которая летит вместе с незрячим пассажиром. Авиакомпании могут устанавливать свои правила перевозки животных на борту, учитывая специфику самолетов и удобство пассажиров. Обычно в салон самолета разрешается брать животных весом не более 8 кг, а более крупные питомцы перевозятся в багажном отсеке самолета. Эти требования учитывают и то, что при перевозке в пассажирском салоне переноска во время взлета, снижения и посадки, а также при прохождении зоны турбулентности, должна быть размещена под сиденьем впереди стоящего кресла. При этом, животное при нахождении в переноске должно иметь возможность лежать в естественной позе, вставать в полный рост и поворачиваться на 360 градусов.