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    Правда раненной девочки из Мариуполя об украинских националистах удивила японцев

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Правда раненной девочки из Мариуполя об украинских националистах удивила японцев

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    Федеральное агентство новостей / Александр Симонов

    Японские журналисты были ошеломлены показаниями девочки,
    которая укрывалась от обстрелов ВСУ в подвале одного из домов в Мариуполе.

    Девочка дала комментарий одному из американских журналистов
    и видеозапись быстро облетела японские социальные сети. Корреспондент несколько
    раз переспрашивал ее, не перепутала ли она чего, рассказывая, как боевики «Азова»*
    обстреливали жилой дом.

    «По мирным людям стреляет “Азов”! Русские по мирным не стреляют!» — рассказывала пострадавшая.

    Она добавила, что в тот момент на территории Мариуполя была
    только украинская армия и «Азов», огонь вели по жилым домам намеренно. Спустя несколько
    дней после обстрелов, ее нашли в подвале российские военные, сделали перевязку,
    дали еды и воды.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    * Против членов организации в России возбуждены уголовные
    дела

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