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Японские журналисты были ошеломлены показаниями девочки,
которая укрывалась от обстрелов ВСУ в подвале одного из домов в Мариуполе.
Девочка дала комментарий одному из американских журналистов
и видеозапись быстро облетела японские социальные сети. Корреспондент несколько
раз переспрашивал ее, не перепутала ли она чего, рассказывая, как боевики «Азова»*
обстреливали жилой дом.
«По мирным людям стреляет “Азов”! Русские по мирным не стреляют!» — рассказывала пострадавшая.
Она добавила, что в тот момент на территории Мариуполя была
только украинская армия и «Азов», огонь вели по жилым домам намеренно. Спустя несколько
дней после обстрелов, ее нашли в подвале российские военные, сделали перевязку,
дали еды и воды.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
* Против членов организации в России возбуждены уголовные
дела