Pravda: Лидер словацкой оппозиции отказался слушать «ложь Зеленского»

В частности, бойкот украинскому президенту объявил лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо. По его словам, он не хочет слушать того, кто «ежедневно лжет». Кроме того, обратил внимание политик, призывы Зеленского ввести дополнительные антироссийские санкции наносят прямой вред национальным интересам Словакии. Он уточнил, что речь идет о возможных эмбарго на нефть и газ из РФ.