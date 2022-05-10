Pravda: Лидер словацкой оппозиции отказался слушать «ложь Зеленского»

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Оппозиционные депутаты из Словакии не захотели слушать выступление президента Украины Владимира Зеленского перед национальным советом страны, сообщила местная газета Pravda, передает РИА Новости.
В частности, бойкот украинскому президенту объявил лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо. По его словам, он не хочет слушать того, кто «ежедневно лжет». Кроме того, обратил внимание политик, призывы Зеленского ввести дополнительные антироссийские санкции наносят прямой вред национальным интересам Словакии. Он уточнил, что речь идет о возможных эмбарго на нефть и газ из РФ.
Другой член оппозиционной партии Фицо Ладислав Каменицкий также отказался присутствовать на выступлении украинского лидера. Он выразил мнение, что там будет лишь «маскарад».
Стоит отметить, что спикер Национального совета Борис Коллар был возмущен потенциальным запретом на импорт углеводородов из России по инициативе Украины. По его словам, если это произойдет, он воспользуется всей полнотой своего влияния, чтобы остановить помощь Братиславы Киеву.