«Правда глаза колет?». YouTube удалил с канала «Роскосмос медиа» все видеозаписи с участием Рогозина

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Руководитель пресс-службы госкорпорации Роскосмос Дмитрий Струговец сообщил о том, что YouTube удалил с канала «Роскосмос медиа» все видеозаписи с участием гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.





«YouTube удалил с канала “Роскосмос медиа” все видеозаписи с участием генерального директора госкорпорации “Роскосмос” Дмитрия Рогозина: его интервью, записи участия в отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса, посещения космодрома Восточный», — написал Струговец в своем Telegram-канале.

Как уточнил руководитель пресс-службы, всего с канала удалено около 20 видеозаписей с общим количеством просмотров около 5 миллионов. «Это все, что нужно знать о свободе слова по-американски», — добавил он.

Позже Струговец добавил, что часть видеозаписей с Рогозиным еще доступна, при этом YouTube начал блокировать и ролики без участия главы Роскосмоса. «Например, запись эфира “Россия-1” про американский учебник о космосе, в котором полностью игнорируются достижения СССР в освоении околоземного пространства», — рассказал руководитель пресс-службы.

Между тем, на это уже отреагировал сам Дмитрий Рогозин. В своем Telegram-канале он написал: «Американская цензура хочет смотреть только то, что соответствует их видению мира. Что ж, у нас действительно своё понимание истории. Оно состоит в том, что именно Россия разгромила армию Наполеона, в составе которой против нас сражались все армии нынешнего Евросоюза. Именно Россия построила величайшую супердержаву Советский Союз. Именно Красная Армия брала Берлин, разгромив в составе Вермахта опять же собранные Третьим Рейхом все армии и военные заводы стран нынешнего Евросоюза. Именно русский парень Юрий Гагарин первым в мире покорил космос. Правда глаза колет?».

А дальше Дмитрий Рогозин опубликовал видеоклип на песню «Русские» собственного сочинения. «Автор музыки мой друг, казахский талантливый музыкант с русским сердцем Ильяс Аутов, слова мои, а хор, который звучит в песне, — это ребята с Байконура», — написал Дмитрий Рогозин. Посмотреть клип можно по этой ссылке.