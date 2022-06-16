Пранкеры Вован и Лексус разыграли Джоан Роулинг от имени Зеленского

Российские пранкеры Вован и Лексус узнали о готовности британской писательницы Джоан Роулинг финансировать закупку оружия для Украины.
Популярные пранкеры связались с автором книг о Гарри Поттере от имени президента Украины Владимира Зеленского. Последний решил «уточнить» у писательницы, куда идут средства из ее благотворительного фонда Lumos. Видео разговора Роулинг с «Зеленским» обнародовано на Петербургском международном экономическом форуме, отмечает Федеральное агентство новостей (входит в Медиагруппу «Патриот»).
«Я хочу, уточнить, куда вы направляете деньги, которые собирает ваш фонд? Нам очень нравится современное оружие. Мы хотим купить на ваши деньги много оружия и ракет, чтобы уничтожить российские войска. Надеюсь, вы все за?» — спросил «Зеленский» у Роулинг.
Изначально Роулинг пыталась уклониться от ответа. Однако «Зеленский» настаивал. Он пообещал, что Украина займется беженцами и детьми, как только «русские покинут земли». «Зеленский» отметил, что может сказать прессе, что деньги потрачены на детей. В итоге Роулинг согласилась.
«Я сказал, чтобы наши бойцы писали на ракетах «Авадакедавра» [заклинание смерти во вселенной Гарри Поттера], которые мы будем запускать в сторону Луганска и Донецка. Как вам эта шутка?» — спросил «Зеленский» у Роулинг и получил положительный ответ.
Комментируя слова писательницы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что это уже «уголовка». Во время разговора с пранкерами Роулинг пообещала заменить знак Z на лбу Гарри Поттера на украинский трезубец.