Пранкеры Вован и Лексус разыграли Джоан Роулинг от имени Зеленского

«Я хочу, уточнить, куда вы направляете деньги, которые собирает ваш фонд? Нам очень нравится современное оружие. Мы хотим купить на ваши деньги много оружия и ракет, чтобы уничтожить российские войска. Надеюсь, вы все за?» — спросил «Зеленский» у Роулинг.