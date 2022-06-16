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Пранкер Вован заявил, что Зеленский не влияет на ситуацию на Украине

Пранкер Вован заявил, что Зеленский не влияет на ситуацию на Украине
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Президент Украины Владимир Зеленский практически ничего не решает, поэтому общаться с ним неинтересно, заявил пранкер Владимир Кузнецов (Вован) на Петербургском международном экономическом форуме.

Пранкеры Вован и Лексус недавно представили новый ролик с писательницей Джоан Роулинг, с которой молодые люди общались от имени Зеленского. В этой связи корреспондент Федерального агентства новостей (входит в Медиагруппу «Патриот») поинтересовался, ждать ли публике розыгрыша украинского лидера.

«Мы сомневаемся, что Зеленский что-то решает, поэтому нам было бы не особо интересно с ним общаться. Есть более глобальные игроки — например, тот же министр обороны Великобритании — которые влияют на политические процессы на Украине гораздо сильнее, чем ее президент», — пояснил Вован.

Он добавил, что за каждым роликом стоит титаническая работа. Многие розыгрыши не удаются, так как пранкеров разоблачают.

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RusNewsToday24
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