Пранкер Вован заявил, что Зеленский не влияет на ситуацию на Украине

«Мы сомневаемся, что Зеленский что-то решает, поэтому нам было бы не особо интересно с ним общаться. Есть более глобальные игроки — например, тот же министр обороны Великобритании — которые влияют на политические процессы на Украине гораздо сильнее, чем ее президент», — пояснил Вован.