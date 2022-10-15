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Пранкер Вован признался, что однажды его разоблачил украинский политик

Пранкер Вован признался, что однажды его разоблачил украинский политик
Федеральное агентство новостей | Степан Яцко

Пранкер Владимир Кузнецов, известный под псевдонимом Вован, рассказал, как его и Лексуса вычислил один украинский политик.

Кузнецов в беседе с изданием «Известия» рассказал, что один украинский политик сумел разоблачиться дуэт пранкеров, правда, не сразу.

«Сейчас, когда мы используем видеосвязь, такого ни разу не было, но из последнего — в самом конце разговора один из украинских политиков понял, что происходит, но это произошло на 35-й минуте разговора», — рассказал Кузнецов.

Он добавил, что пранкеров обычно разоблачают на стадии согласования интервью, когда идут переговоры с секретарем или офисом политика.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что Лексус и Вован разыграли председателя Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергея Пашинского. Тот заявил, что Киев планировал сразу несколько террористических операций в Крыму.

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