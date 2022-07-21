Новости0

Пранкер Вован объяснил, как они с Лексусом находят контакты артистов и политиков

Пранкер Вован объяснил, как они с Лексусом находят контакты артистов и политиков
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Пранкер Вован, настоящее имя которого Владимир Кузнецов, рассказал, как им с Лексусом удается находить контакты политиков и артистов. Он отметил, что сложнее всего добываются телефонные номера мировых звезд. 

Вован стал новым героем YouTube-программы «Алена, блин!». В рамках шоу он сообщил, что со своим коллегой давно мечтал разыграть кого-то из Голливуда, однако их всегда останавливал финансовый вопрос. 

«Все это делается через согласование с офисом [президента]. Сначала надо выйти на контакт, допустим, администрации, найти или международный отдел, или советников, или посольство и там уже заявить, что ты представитель президента, установить связь», — поделился пранкер.

Гость студии подчеркнул, что они с напарником никогда не получали прямые телефонные номера.

вован лексус пранкер
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.