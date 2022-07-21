Пранкер Вован объяснил, как они с Лексусом находят контакты артистов и политиков

Пранкер Вован, настоящее имя которого Владимир Кузнецов, рассказал, как им с Лексусом удается находить контакты политиков и артистов. Он отметил, что сложнее всего добываются телефонные номера мировых звезд.
Вован стал новым героем YouTube-программы «Алена, блин!». В рамках шоу он сообщил, что со своим коллегой давно мечтал разыграть кого-то из Голливуда, однако их всегда останавливал финансовый вопрос.
«Все это делается через согласование с офисом [президента]. Сначала надо выйти на контакт, допустим, администрации, найти или международный отдел, или советников, или посольство и там уже заявить, что ты представитель президента, установить связь», — поделился пранкер.
Гость студии подчеркнул, что они с напарником никогда не получали прямые телефонные номера.