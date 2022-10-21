«Практически все живое внутри МКАД будет убито ударной волной». В Российской академии наук смоделировали падение астероида Апофис на Москву

В РАН смоделировали падение астероида Апофис на Москву. Согласно гипотетическому сценарию, если астероид Апофис упадет в центр Москвы, то будет образован кратер размером с площадь внутри Садового кольца, где окажется вся историческая часть Москвы. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института динамики геосфер РАН Валерий Шувалов.

«Это тело порядка 300 метров. Практически все живое внутри МКАД будет убито ударной волной. Вся территория Московской области будет охвачена массовыми пожарами. Разрушения, подобные тем, которые вызвал Челябинский метеорит, будут наблюдаться во всем Центральном округе России», – объяснил Шувалов.

Связь, по его словам, будет отсутствовать. Сильные ионосферные возмущения, способные вызвать серьезные нарушения радиосвязи, будут заметны на всей территории Европы.





«Наконец, аномальные погодные явления, возможно, будут наблюдаться во всем мире в течение нескольких лет после падения астероида. Примерно такие же, как при извержениях сильных вулканов: похолодания в отдельных районах, засухи, резкие колебания температуры и так далее», – объяснил Шувалов.

Апофис пройдет на расстоянии 38 тыс. км от Земли в 2029 году. Диаметр астероида составляет чуть менее 400 метров, а массу астрономы оценивают приблизительно в 27 млн тонн.