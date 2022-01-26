Прайс: США сообщили Украине о сдерживании ответа России по гарантиям безопасности

Прайс: США сообщили Украине о сдерживании ответа России по гарантиям безопасности Новости
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США сообщили Украине о сдерживании ответа России по гарантиям безопасности. Соответствующей информацией во время брифинга с журналистами поделился представитель американского Государственного департамента Нед Прайс.

Представитель Госдепа заявил, что США учли позицию Украины в отношении инициативы России в сфере безопасности. По словам Прайса, Вашингтон не только проинформировал Киев, но и специально запрашивал его мнение, а также включил его в документ.

«Сюрпризов там не будет», – подчеркнул он.

Прайс также заявил, что Вашингтон пока не предоставил собственный ответ Москве, но он, по словам представителя Госдепа, не станет удивлением для России. Предполагается, что США предоставят ответ в письменном виде в течение этой недели параллельно с Североатлантическим альянсом.

 
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