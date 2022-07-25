Прах кремированной в Германии Писанки захоронят на Украине

«Игорь прибит этим всем, плачет, ему слезы мешают говорить, ведь он занимается и погребением, и документами. Тело Русланочки было кремировано, и в ближайшее время он увезет прах в Киев. Сейчас решаем вопрос захоронения на Байковом [кладбище. — Прим. ред.]», — сказала Сумская.