Прах кремированной в Германии Писанки захоронят на Украине

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка скончалась 19 июля от рака. Тело артистки кремировали в Германии, а прах доставят на родину в Киев.
О кремации звезды «Сватов» сообщила ее коллега Ольга Сумская. Она общается с мужем Писанки, который пока не выходит на связь. В беседе с украинским СМИ женщина рассказала, что прах актрисы будет захоронен на Украине.
«Игорь прибит этим всем, плачет, ему слезы мешают говорить, ведь он занимается и погребением, и документами. Тело Русланочки было кремировано, и в ближайшее время он увезет прах в Киев. Сейчас решаем вопрос захоронения на Байковом [кладбище. — Прим. ред.]», — сказала Сумская.
Напомним, о смерти знаменитости стало известно 19 июля. Она долгое время боролась с онкологией, но победить тяжелое не смогла.