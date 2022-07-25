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Прах кремированной в Германии Писанки захоронят на Украине

Прах кремированной в Германии Писанки захоронят на Украине
Maxim Burlak/Russian Look/Globallookpress

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка скончалась 19 июля от рака. Тело артистки кремировали в Германии, а прах доставят на родину в Киев.

О кремации звезды «Сватов» сообщила ее коллега Ольга Сумская. Она общается с мужем Писанки, который пока не выходит на связь. В беседе с украинским СМИ женщина рассказала, что прах актрисы будет захоронен на Украине.

«Игорь прибит этим всем, плачет, ему слезы мешают говорить, ведь он занимается и погребением, и документами. Тело Русланочки было кремировано, и в ближайшее время он увезет прах в Киев. Сейчас решаем вопрос захоронения на Байковом [кладбище. — Прим. ред.]», — сказала Сумская.

Напомним, о смерти знаменитости стало известно 19 июля. Она долгое время боролась с онкологией, но победить тяжелое не смогла.

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RusNewsToday24
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