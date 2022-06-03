PR-менеджер Веры Брежневой заявила, что певица не вернется в Россию

Украинская певица Вера Брежнева, выступившая против спецоперации РФ, не вернется в Россию. Об этом в комментарии журналисту издания News.ru сказала бывший PR-менеджер артистки Анастасия Драпеко.
«Нет, не работаю [с Верой Брежневой]. Веры Брежневой больше нет [в России], она сюда не вернется», – заявила Драпеко на VIII книжном фестивале «Красная площадь».
Ранее сообщалось, что Брежнева может развестись с продюсером Константином Меладзе. Причиной такого шага могут быть разногласия в политических взглядах.