Последняя неделя оказалась очень важной с точки зрения мировой политики. Именно в это время президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден посетили Иран и Саудовскую Аравию, где решали важные вопросы в сфере отношений между государствами.
Президент США Джо Байден в рамках своего ближневосточного турне посетил Королевство Саудовская Аравия с первым официальным визитом. При этом поездку главы США нельзя назвать успешной. Байден не смог выполнить стоявшую перед ним задачу, а также несколько раз успел попасть в нелепую ситуацию.
Во время общения с политиками Байден отметил, что США не готовы уходить с Ближнего Востока, чтобы вакуум не заполнили Россия и Китай. Таким образом, он дал понять странам, что США и дальше намерены распоряжаться их судьбой.
Владимир Путин же в ходе рабочего визита в Иран провел серию встреч с политическим и духовным руководством исламской республики, а также со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Стоит отметить, что в Кремле прекрасно понимают все тонкости ближневосточных противоречий. Российский лидер с ювелирной точностью ищет компромиссы, которые устроили бы не только Москву, но и главных игроков в регионе, пишет РИА Новости.
Россия всем своим видом дает понять, что она здесь надолго, что хорошо осознают и на Ближнем Востоке.