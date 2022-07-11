Пожизненные бесплатные ТО и гарантия на всё, включая аккумулятор. Недорогой электрокроссовер Hengchi 5 поступил в продажу в Китае

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Малоизвестный китайский стартап Hengchi выпустил свою электрический кроссовер под названием Hengchi 5, который предлагается в Китае за 179 тысяч юаней или около 1,6 млн рублей в пересчёте на наши деньги.

Производитель собирается привлекать внимание потенциальных покупателей уникальным предложением: будущие владельцы получают бесплатные плановые ТО и пожизненную заводскую гарантию, которая распространяется на всю конструкцию электрокроссовера, включая аккумулятор.





Кроме того, покупатели кроссовера Hengchi 5 получают в подарок зарядную станцию для дома с установкой, пять лет оплаченного доступа в интернет и услугу помощи на дорогах, позволяющую обратиться к специалистам по любой возникшей в пути проблеме.

Что касается технических характеристик, то автомобиль имеет габариты 4725 х 1925 х 1676 мм и оснащен передним приводом с электродвигателем мощностью 204 л.с. Кроме того, автомобиль получил литий-железо-фосфатную аккумуляторную батареей емкостью 72,8 кВт•ч, которая позволяет проехать до 602 километров по циклу CLTC.









Автомобиль получил 14,6-дюймовый центральный экран, 10,2-дюймовую цифровую приборную панель и экран для переднего пассажира диагональю 10,2 дюйма.