Пожилых граждан в России предупредили о пяти важных запретах при получении пенсионных выплат

Российские пенсионеры, как и все граждане, обладают не только правами, но и обязанностями: нарушение определенных правил при получении выплат чревато последствиями. Юрист Ирина Сивакова рассказала, какие нарушения могут привести к штрафам и даже судимости.

Слова специалиста привели авторы портала Primpress. Как рассказала Сивакова, запрещено получать пенсии и льготы по двум основаниям сразу. Если у гражданина есть возможность получить льготу как пенсионер по старости или как инвалид, то нужно будет выбрать только одно основание. Другой пример: пенсионер не может получать выплаты как военный за выслугу лет и на основании возраста через ПФР одновременно.

Пенсионер может получать доплату за иждивенца, если тот учится в очной форме, но если ребенка отчислили, то пожилой гражданин обязан сообщить об этом в ПФР. Доплата прекратится и закон не будет нарушен. Пенсионеры также не могут оформлять выплаты за уход за нетрудоспособными гражданами — они положены только тем, кто не получает никаких пенсий или выплат.

Переезд также может обернуться проблемами. Например, житель северного региона при переезде теряет часть выплат, снимается региональный коэффициент. Если гражданин продолжает получать пенсию с доплатой за регион, в котором больше не живет, то это незаконно, и может привести к штрафу или даже заведению уголовного дела.

Пенсионер может устроиться на работу, но в таком случае он должен сообщить об этом в ПФР: некоторые виды доплат к пенсии не распространяются на работающих пожилых граждан.

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