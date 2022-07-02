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Пожилой водитель Hummer попал в больницу после столкновения с деревом под Саратовом

Пожилой водитель Hummer попал в больницу после столкновения с деревом под Саратовом
pxhere.com

В Лысогорском районе Саратовской области Hummer врезался в дерево. После ДТП 68-летний водитель иномарки был госпитализирован, передает пресс-службе областной ГИБДД.

Авария случилась 1 июля на третьем километре дороги Лысые Горы — Яблочный. Предварительно, пенсионер не справился с управлением, и автомобиль съехал с трассы, врезавшись в дерево.

В настоящий момент мужчина находится в больнице. Причины произошедшего станут известны после проверки.

Еще одна авария произошла ранее в подмосковном Подольске. Иномарка переезжала мост через реку Мочу, но водитель не справился с управлением и автомобиль упал в воду, опрокинувшись на бок. Ни один человек не пострадал, сообщало РИАМО.

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