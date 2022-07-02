Пожилой водитель Hummer попал в больницу после столкновения с деревом под Саратовом

В Лысогорском районе Саратовской области Hummer врезался в дерево. После ДТП 68-летний водитель иномарки был госпитализирован, передает пресс-службе областной ГИБДД.
Авария случилась 1 июля на третьем километре дороги Лысые Горы — Яблочный. Предварительно, пенсионер не справился с управлением, и автомобиль съехал с трассы, врезавшись в дерево.
В настоящий момент мужчина находится в больнице. Причины произошедшего станут известны после проверки.
Еще одна авария произошла ранее в подмосковном Подольске. Иномарка переезжала мост через реку Мочу, но водитель не справился с управлением и автомобиль упал в воду, опрокинувшись на бок. Ни один человек не пострадал, сообщало РИАМО.