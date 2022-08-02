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Пожилой велосипедист погиб под колесами грузовика в Челябинской области

Пожилой велосипедист погиб под колесами грузовика в Челябинской области
pxhere.com

На трассе под Кыштымом в Челябинской области произошло серьезное ДТП с участием «газели»: грузовик насмерть сбил 73-летнего велосипедиста. Проводится проверка, передает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

Авария случилась сегодня на трассе Миасс — Кыштым. Предварительно, велосипедист двигался по обочине и внезапно выехал навстречу «Газели», чтобы повернуть налево, но произошло столкновение. От полученных травм пенсионер скончался на месте ДТП.

По данному факту организована проверка, которая поможет выяснить причины и обстоятельства трагедии. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще одно смертельное ДТП произошло ранее в Приамурье. При столкновении минивэна и грузовика погибли пять человек, сообщал телеканал «360».

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RusNewsToday24
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