Пожилой велосипедист погиб под колесами грузовика в Челябинской области

Авария случилась сегодня на трассе Миасс — Кыштым. Предварительно, велосипедист двигался по обочине и внезапно выехал навстречу «Газели», чтобы повернуть налево, но произошло столкновение. От полученных травм пенсионер скончался на месте ДТП.