Пожилой велосипедист погиб под колесами грузовика в Челябинской области

На трассе под Кыштымом в Челябинской области произошло серьезное ДТП с участием «газели»: грузовик насмерть сбил 73-летнего велосипедиста. Проводится проверка, передает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.
Авария случилась сегодня на трассе Миасс — Кыштым. Предварительно, велосипедист двигался по обочине и внезапно выехал навстречу «Газели», чтобы повернуть налево, но произошло столкновение. От полученных травм пенсионер скончался на месте ДТП.
По данному факту организована проверка, которая поможет выяснить причины и обстоятельства трагедии. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Еще одно смертельное ДТП произошло ранее в Приамурье. При столкновении минивэна и грузовика погибли пять человек, сообщал телеканал «360».