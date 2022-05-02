Пожилому британцу грозит казнь за подобранные в Ираке камни

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Пенсионеру из Великобритании грозит смертная казнь из-за того, что во время прогулки по древнему иракскому городу Эриду он подобрал несколько камней.
Мужчина сразу же заключили под стражу, на протяжении пяти недель он ждет оглашения приговора. Законы в Ираке подразумевают высшую меру наказания для лиц, намеренно вывозивших или пытавшихся вывезти из страны предметы старины.
Родные 66-летнего британца рассказали, что он работал в Малайзии геологом по добыче нефти и газа, а в Ирак отправился с археологическим туром. Ожидается, что суд огласит свое решение 8 мая.
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