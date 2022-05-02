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    Пожилому британцу грозит казнь за подобранные в Ираке камни

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пожилому британцу грозит казнь за подобранные в Ираке камни

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    pixabay.com

    Пенсионеру из Великобритании грозит смертная казнь из-за того, что во время прогулки по древнему иракскому городу Эриду он подобрал несколько камней.

    Мужчина сразу же заключили под стражу, на протяжении пяти недель он ждет оглашения приговора. Законы в Ираке подразумевают высшую меру наказания для лиц, намеренно вывозивших или пытавшихся вывезти из страны предметы старины. 

    Родные 66-летнего британца рассказали, что он работал в Малайзии геологом по добыче нефти и газа, а в Ирак отправился с археологическим туром. Ожидается, что суд огласит свое решение 8 мая.

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