Пожилой житель Ленобласти едва не зарезал сожительницу в пылу пьяной ссоры

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Посиделки возлюбленных с 35-летней разницей в возрасте закончились поножовщиной в Ленобласти. Однако в пьяном угаре мужчина перепутал, кого он едва не зарезал, и сообщил, что убил собственную дочь. О произошедшем рассказал портал Невские новости.
Инцидент произошел в городе Отрадное. Пьяный мужчина пришел в алкогольный магазин и заявил, что зарезал свою дочь. Напуганные сотрудники тут же обратились в полицию.
Прибывшие на вызов правоохранители выяснили, что пожилой мужчина живет в квартире на улице Зарубина. Там стражи порядка обнаружили окровавленную 29-летнюю женщину, которая оказалась сожительницей злоумышленника.
Позднее выяснилось, что в тот вечер возлюбленные выпивали. Во время посиделок у них возникли разногласия, и в пылу ссоры мужчина схватил нож и воткнул его в шею собутыльницы. Сейчас женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.
По факту произошедшего организована доследственная проверка. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.