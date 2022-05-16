Пожилой житель Ленобласти едва не зарезал сожительницу в пылу пьяной ссоры

Позднее выяснилось, что в тот вечер возлюбленные выпивали. Во время посиделок у них возникли разногласия, и в пылу ссоры мужчина схватил нож и воткнул его в шею собутыльницы. Сейчас женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.