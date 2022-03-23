Пожилой петербуржец умер в больнице после падения в кипяток

Maksim Konstantinov/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Петербургский пенсионер, который получил сильные ожоги в
результате прорыва трубы с горячей водой около дома № 18 на Комендантском
проспекте, умер в больнице. Этой информацией поделились сотрудники
правоохранительных органов.

Прорыв трубы с кипятком произошел 12 марта. Пожилой мужчина хотел самостоятельно перейти появившуюся лужу, однако у него не получилось. В
результате пенсионер упал в горячую воду. Он получил глубокие ожоги. После этого медики доставили мужчину в больницу, передают «Невские
Новости».

Ранее прорыв газопровода произошел на территории
Ставропольского края. Сотрудникам МЧС удалось перекрыть загоревшуюся трубу. Специалисты
также устранили факельное горение. Информацией об этом поделился RT.

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