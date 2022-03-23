Пожилой петербуржец умер в больнице после падения в кипяток

Прорыв трубы с кипятком произошел 12 марта. Пожилой мужчина хотел самостоятельно перейти появившуюся лужу, однако у него не получилось. В

результате пенсионер упал в горячую воду. Он получил глубокие ожоги. После этого медики доставили мужчину в больницу, передают «Невские

Новости».