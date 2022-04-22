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    Пожилой петербуржец лишился 400 тыс. рублей во время покупки корма для животных

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пожилой петербуржец лишился 400 тыс. рублей во время покупки корма для животных

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    pixabay.com

    Полицейские Петербурга возбудили уголовное дело по факту
    крупного мошенничества.  Пострадавшим
    стал 70-летний горожанин.

    Мужчина рассказал, что в Сети увидел объявление о продаже
    корма для животных. Заявитель позвонил по указанному телефону и договорился с
    женщиной о продаже ему крупной партии. Сумма сделки составляла 400 тысяч
    рублей.

    Пенсионер отправил деньги на счет собеседницы, но заказанный
    корм ему не привезли. Попытки связаться с продавцом успеха не имели.

    Недавно
    в Подмосковье жертвой телефонного афериста стала девушка. Она лишалась денег
    после уловки о необходимости перевести сбережения на якобы безопасный счет.
    Добычей преступника стал почти миллион рублей, сообщило издание РИАМО.

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