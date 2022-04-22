Пожилой петербуржец лишился 400 тыс. рублей во время покупки корма для животных

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Полицейские Петербурга возбудили уголовное дело по факту
крупного мошенничества. Пострадавшим
стал 70-летний горожанин.
Мужчина рассказал, что в Сети увидел объявление о продаже
корма для животных. Заявитель позвонил по указанному телефону и договорился с
женщиной о продаже ему крупной партии. Сумма сделки составляла 400 тысяч
рублей.
Пенсионер отправил деньги на счет собеседницы, но заказанный
корм ему не привезли. Попытки связаться с продавцом успеха не имели.
Недавно
в Подмосковье жертвой телефонного афериста стала девушка. Она лишалась денег
после уловки о необходимости перевести сбережения на якобы безопасный счет.
Добычей преступника стал почти миллион рублей, сообщило издание РИАМО.
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