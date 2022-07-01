Пожилого волгоградца обязали выплатить штраф за прилюдную дискредитацию ВС РФ

По данным следствия, 62-летний мужчина, находясь в кабине КамАЗа, выкрикнул проукраинский лозунг в адрес военного комиссара Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов Волгограда. В этот момент военнослужащий был в форменной одежде, отметили в судебной инстанции. Решение суда в законную силу пока не вступило.