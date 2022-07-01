Пожилого волгоградца обязали выплатить штраф за прилюдную дискредитацию ВС РФ

Пожилого жителя Волгограда приговорили к административному наказанию за прилюдную дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Пенсионера обязали выплатить штраф в размере 15 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
По данным следствия, 62-летний мужчина, находясь в кабине КамАЗа, выкрикнул проукраинский лозунг в адрес военного комиссара Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов Волгограда. В этот момент военнослужащий был в форменной одежде, отметили в судебной инстанции. Решение суда в законную силу пока не вступило.
Ранее стало известно, что девушку из Дмитрова оштрафовали на 30 тыс. руб за дискредитацию ВС РФ. В отношении правонарушительницы составили протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»), сообщало РИАМО.