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    Пожилая жительница Мариуполя рассказала о расстреле сына из танка ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пожилая жительница Мариуполя рассказала о расстреле сына из танка ВСУ

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    Народные Новости

    Пенсионерка из Мариуполя рассказала
    о том, как потеряла сына в результате чудовищных преступлений украинских
    военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

    По словам женщины, солдаты
    Вооруженных сил Украины собрали жителей нескольких домов, посчитали их и
    разрешили разойтись. Затем военнослужащие открыли огонь из танка по толпе
    людей.

    «Моего сына расстрелял танк в упор. Ноги — в одну сторону, руки — в другую, а его тело бог знает куда закинуло. Из четырех домов шесть человек остались в живых», — поделилась пенсионерка со слезами на глазах.

    Под обстрел также попали многоэтажные
    дома. В результате десятки квартир были полностью уничтожены. Точно количество
    погибших уточняется.

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