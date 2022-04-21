Пожилая жительница Мариуполя рассказала о расстреле сына из танка ВСУ

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Пенсионерка из Мариуполя рассказала
о том, как потеряла сына в результате чудовищных преступлений украинских
военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По словам женщины, солдаты
Вооруженных сил Украины собрали жителей нескольких домов, посчитали их и
разрешили разойтись. Затем военнослужащие открыли огонь из танка по толпе
людей.
«Моего сына расстрелял танк в упор. Ноги — в одну сторону, руки — в другую, а его тело бог знает куда закинуло. Из четырех домов шесть человек остались в живых», — поделилась пенсионерка со слезами на глазах.
Под обстрел также попали многоэтажные
дома. В результате десятки квартир были полностью уничтожены. Точно количество
погибших уточняется.
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