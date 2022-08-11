Пожилая женщина и ее дочь получили смертельные травмы при наезде поезда в Подмосковье

По предварительным данным, женщины решили перейти железнодорожные пути в 300 м от платформы Дорохово, чтобы сократить расстояние до продуктового магазина. Машинист приближающегося поезда подал звуковые сигналы для предотвращения столкновения, но гражданки продолжили движение по рельсам.