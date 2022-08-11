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Пожилая женщина и ее дочь получили смертельные травмы при наезде поезда в Подмосковье

Пожилая женщина и ее дочь получили смертельные травмы при наезде поезда в Подмосковье
pxhere.com

Поезд насмерть сбил 65-летнюю пенсионерку и ее 38-летнюю дочь в Московской области. Трагедия произошла в Рузском городском округе, сообщили представители Западного МСУТ СКР.

По предварительным данным, женщины решили перейти железнодорожные пути в 300 м от платформы Дорохово, чтобы сократить расстояние до продуктового магазина. Машинист приближающегося поезда подал звуковые сигналы для предотвращения столкновения, но гражданки продолжили движение по рельсам.

В какой-то момент пенсионерка споткнулась и упала. На помощь к ней бросилась дочь, однако обе родственницы попали под скоростной состав. От тяжелых травм пострадавшие скончались на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 стати 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). Сейчас все детали случившегося выясняются.

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