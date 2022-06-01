Пожилая пара насмерть отравилась угарным газом в подмосковном Подольске

Смертельное отравление угарным газом произошло в подмосковном Подольске. Трагедия случилась в микрорайоне Львовский.
По предварительным данным, одна из пострадавших из последних сил смогла позвонить в экстренные службы и сообщить о случившемся. Врачам удалось спасти женщину, ее родителей 1957 и 1959 года рождения обнаружили уже мертвыми.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и причины происшествия. Организована процессуальная проверка.
Ранее издание РИАМО сообщало о том, что в Серпухове два человека насмерть отравились газом из‑за заклеенной скотчем вентиляции.