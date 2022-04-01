Пожарным удалось локализовать пожар на нефтебазе в Белгороде

Напомним, что после авианалета ВСУ пламя охватило восемь

резервуаров с топливом, три из которых уже потушены. Однако угроза распространения

огня на 16 других баков с горючим веществом по-прежнему сохраняется. По данным

сообщения мэра Белгорода, ни один сотрудник нефтебазы не погиб и не пострадал.