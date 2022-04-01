Пожарным удалось локализовать пожар на нефтебазе в Белгороде

pixabay.com Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com

Спасатели смогли локализовать отдельные очаги пожара на
белгородской нефтебазе, часть топливных резервуаров которой загорелись после воздушной
атаки со стороны ВСУ. Об этом рассказали представители мэрии города в
официальном Telegram-канале.

В настоящий момент ликвидацией возгорания занимаются более
трех сотен пожарных, 150 из которых прибыли из Курской области. Помимо это к
тушению огня были привлечены 100 единиц спецтехники. Предварительно, площадь
пожара составляет 1200 квадратных метров.

Напомним, что после авианалета ВСУ пламя охватило восемь
резервуаров с топливом, три из которых уже потушены. Однако угроза распространения
огня на 16 других баков с горючим веществом по-прежнему сохраняется. По данным
сообщения мэра Белгорода, ни один сотрудник нефтебазы не погиб и не пострадал.

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