Пожарным удалось локализовать пожар на нефтебазе в Белгороде

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Спасатели смогли локализовать отдельные очаги пожара на
белгородской нефтебазе, часть топливных резервуаров которой загорелись после воздушной
атаки со стороны ВСУ. Об этом рассказали представители мэрии города в
официальном Telegram-канале.
В настоящий момент ликвидацией возгорания занимаются более
трех сотен пожарных, 150 из которых прибыли из Курской области. Помимо это к
тушению огня были привлечены 100 единиц спецтехники. Предварительно, площадь
пожара составляет 1200 квадратных метров.
Напомним, что после авианалета ВСУ пламя охватило восемь
резервуаров с топливом, три из которых уже потушены. Однако угроза распространения
огня на 16 других баков с горючим веществом по-прежнему сохраняется. По данным
сообщения мэра Белгорода, ни один сотрудник нефтебазы не погиб и не пострадал.