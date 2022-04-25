Пожарный из Иркутска спас больного острым лейкозом ребенка в Петербурге

«После того, как все было готово, мне купили билет до Кирова. В НИИ меня подключили к специальному аппарату, который на протяжении шести часов набирал определенное количество крови и вырабатывал нужные компоненты. Еще через 36 часов ее пересадили пациенту», — поделился Кобызев.