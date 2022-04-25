Пожарный из Иркутска спас больного острым лейкозом ребенка в Петербурге

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Иркутский пожарный Никита Кобызев спас больного острым лейкозом ребенка в Санкт-Петербурге, сообщили в управлении МЧС России.
Процедура трансплантации костного мозга стала единственной возможностью выздоровления. Мужчину из Иркутска нашли в Федеральном регистре доноров костного мозга. Специалисты научно-исследовательского института гематологии и переливания крови позвонили пожарному и сообщили, что его биоматериал полностью совпадает с кровью пациента, пишет «Комсомольская правда».
«После того, как все было готово, мне купили билет до Кирова. В НИИ меня подключили к специальному аппарату, который на протяжении шести часов набирал определенное количество крови и вырабатывал нужные компоненты. Еще через 36 часов ее пересадили пациенту», — поделился Кобызев.
В большинстве случаев донорская кровь необходима людям с онкологическими заболеваниями, а также пациентам в хирургических и гематологических отделениях. Биоматериал востребован в кардиохирургии, травматологии и гинекологии. Сегодня ученые активно ведут попытки разработать искусственные заменители крови, передает телеканал «360».