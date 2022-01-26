Пожарные спасли мужчину из горящей коммуналки в Петроградском районе Петербурга

Пожарные спасли мужчину из горящей коммуналки в Петроградском районе Петербурга Новости
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Мужчина получил ожоги во время пожара в коммунальной квартире на улице Петрозаводская, 10, сообщает МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило26 января в 04:49 пожаре в девятикомнатной коммунальной квартире загорелась обстановка на площади 15 кв. метров. Спасатели ликвидировали пожар к 05:25.

К тушению возгорания МЧС привлекло 17 человек личного состава и четыре единицы техники. С места происшествия с ожогами госпитализировали пострадавшего мужчину.

В Петербурге все чаще стали происходить пожары в исторических зданиях. У некоторых защитников исторического облика Северной столицы складывается впечатление, что городская администрация во главе с губернатором Александром Бегловым замалчивает проблему ветхости нуждающихся в реставрации исторических зданий.

 
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