Пожарные локализовали возгорание на территории брянской нефтебазы «Дружба»

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В Брянске спасатели продолжают ликвидацию возгорания на городской
нефтебазе. К настоящему моменту пожарным удалось локализовать огонь на площади
в полторы тысячи квадратных метров.
Напомним, что речь идет о нефтебазе «Дружба» на Московском
проспекте. По словам местных жителей, перед пожаром была слышна серия небольших
взрывов.
Согласно предварительной информации, при возгорании ни один
человек не погиб и не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего станут
известны позднее. К месту ЧП уже выехали криминалисты и следователи, сообщал
телеканал «360».
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