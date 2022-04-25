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    Пожарные локализовали возгорание на территории брянской нефтебазы «Дружба»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пожарные локализовали возгорание на территории брянской нефтебазы «Дружба»

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    pixabay.com

    В Брянске спасатели продолжают ликвидацию возгорания на городской
    нефтебазе. К настоящему моменту пожарным удалось локализовать огонь на площади
    в полторы тысячи квадратных метров.

    Напомним, что речь идет о нефтебазе «Дружба» на Московском
    проспекте. По словам местных жителей, перед пожаром была слышна серия небольших
    взрывов.

    Согласно предварительной информации, при возгорании ни один
    человек не погиб и не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего станут
    известны позднее. К месту ЧП уже выехали криминалисты и следователи, сообщал
    телеканал «360».

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